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النهر الصناعي: أعمال صيانة المحطة المتضررة بأجدابيا قد تستمر أسبوعا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 12:30 مساء
النهر الصناعي: أعمال صيانة المحطة المتضررة بأجدابيا قد تستمر أسبوعا
غرق مزارع ودخول المياه بعض المنازل جراء انفجار أنبوب النهر الصناعي قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، 20 يوليو 2023. (الإنترنت)
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قال الناطق باسم جهاز النصر الصناعي، صلاح الساعدي، إن أعمال صيانة أنبوب خط النهر في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا «قد تستمر لمدة لا تقل عن أسبوع».

وأشار الساعدي، في تصريح نقلته صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك»، إلى العمل حاليا على حصر المياه المتسربة وسحبها، حتى تستطيع فرق الصيانة الدخول إلى المحطة، ودراسة العطل وإصلاحه. وأكد انقطاع المياه حاليا عن المناطق الممتدة من أجدابيا حتى بنغازي.

وقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، مما تسبب في غرق مزارع وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

النهر الصناعي يمد بنغازي بـ200 ألف متر مكعب من المياه
أعلن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «س.س / ت.ب»، التابعة لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، مد مدينة بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه، بعد توقف إمدادها بالماء جراء تسرب المياه في خط أجدابيا.

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إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر
الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار
النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة

وقال مدير الإدارة إن إدارة جهاز النهر الصناعي، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي، زودت بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه المتوافرة بخزان عمر المختار الكبير، وفق بيان منشور على صفحة النهر الصناعي على «فيسبوك». وناشد المواطنين ضرورة المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان.

الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة.. وحماد يتفقد أوضاع المتضررين
إلى ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي بصيانة خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة من انفجاره، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشوارع وممتلكات المواطنين.

بينما تفقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية، محمد دومة، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين أجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا
أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، مساء الخميس، إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.

وقالت السفارة، في منشور عبر حسابها على «تويتر»، إنها تأثرت بشدة بالصور القادمة من أجدابيا بعد الحادث المتعلق بخط أنابيب مشروع النهر الصناعي، لافتة إلى أنها ستدعم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا بإسهام مالي قدره مليونا يورو.

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