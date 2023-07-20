حماد يتفقد أوضاع المتضررين جراء انفجار خط النهر الصناعي في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية محمد دومة، اليوم الخميس، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين أجدابيا والزويتينة، جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

وأفاد بيان لحكومة حماد عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن مهندسي جهاز النهر الصناعي، «أطلعوا رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية، خلال جولتهم التفقدية، على أسباب الانفجار، الذي أكدوا بنه نتج بسبب الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء، التي تعد أعمال مجرمة قانونًا وغير مسئولة».

إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه

وأكد مهندسي جهاز النهر الصناعي أن فرق الصيانة بالجهاز تمكنت من السيطرة على التسرب الذي تسبب في إهدار 500 ألف متر مكعب من المياه، وانقطاع المياه على المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا.

وعقب جولته، أجرى أسامة حماد زيارة للمجلس البلدي أجدابيا، التقى خلالها عميد البلدية، حيث «جرى التباحث في عدد من الملفات التي تصب في صالح المواطن»، بحسب البيان.

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الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة لحصر الأضرار

وفي وقت سابق اليوم، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.

وتسربت المياه في المحطة الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، ما أدى إلى غرق بعض المزارع ودخول المياه عدة منازل، بحسب ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي.

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يقوم بجولة لتفقد الأضرار جراء انفجار خط النهر الصناعي بمدينة أجدابيا، الخميس 20 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يقوم بجولة لتفقد الأضرار جراء انفجار خط النهر الصناعي بمدينة أجدابيا، الخميس 20 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)

رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب يقوم بجولة لتفقد الأضرار جراء انفجار خط النهر الصناعي بمدينة أجدابيا، الخميس 20 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)