بعد حادثة التسرب.. حماد: إمكانات ليبيا المادية لا تستدعي تقبل التبرعات من أحد

القاهرة - بوابة الوسط

قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الشكر إلى الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية التي أعلنت استعدادها للإسهام في مواجهة تداعيات انفجار خط مياه النهر في مدينة أجدابيا. غير أنه أكد قدرة الدولة الليبية على مواجهة الظرورف الطارئة، مشددا على أن «إمكانات ليبيا المادية كدولة نفطية لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد».

وتسبب تسرب للمياه في محطة واقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، في غرق بعض المزارع، ودخول المياه بعض المنازل. وفي أعقاب ذلك، أعلنت إيطاليا إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.

وقال حماد في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «تابعت كرئيس للحكومة الليبية ما صدر عن بعض الدول الصديقة وبعض المنظمات الدولية بإعلان استعدادها للإسهام في إصلاح انفجار خط مياه النهر في مدينة أجدابيا. وفي الوقت الذي نشكر فيه كل من أبدى استعداده للدعم والمساعدة، فإننا نذكر الجميع بأن الدولة الليبية ممثلة في الحكومة الليبية قادرة على مواجهة الظروف الطارئة، وإمكاناتها المادية كدولة نفطية لا تستدعي تقبل التبرعات من أي أحد».

تشكيل خلية أزمة وغرفة طوارئ لمتابعة الحادثة

أشار رئيس الحكومة المكلفة إلى وجود «الحكومة وأجهزتها التنفيذية برئيس مجلس وزرائها ووزراء حكومته المختصين على أرض الواقع فور حصول المشكلة»، مؤكدا تشكيل خلية أزمة وغرفة طوارئ برئاسته، لمتابعة الحادثة ومواجهتها.

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إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر

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ولفت حماد، في تغريداته، إلى مباشرة حصر الأضرار خلال تفقده موقع حصول العطب في منظومة المياه، مشددا على الثقة في قدرة جهاز تشغيل مشروع النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والشركات المختصة الأخرى على مواجهة المشكلة وحلها.

غرق مزارع.. والدبيبة يوجه بحصر الأضرار

تسبب تسرب للمياه في المحطة «41»، الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، في غرق بعض المزارع، ودخول المياه بعض المنازل، على ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي.

وقال الساعدي، في تسجيل صوتي بثته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، إنه لم يجر حصر أي أضرار بشرية، بينما قدّر هدر المياه الناتج من التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب. وعزى أسباب التسرب إلى «الوصلات غير الشرعية، وسرقة صمامات الهواء».

إلى ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي بصيانة خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة من انفجاره، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشوارع وممتلكات المواطنين.

إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا

في أعقاب ذلك، أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، مساء الخميس، إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.

وقالت السفارة، في منشور عبر حسابها على «تويتر»، إنها تأثرت بشدة بالصور القادمة من أجدابيا بعد الحادث المتعلق بخط أنابيب مشروع النهر الصناعي، لافتة إلى أنها ستدعم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا بإسهام مالي قدره مليونا يورو.