النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، بدء سلطة التحقيق تقصي سبب حادثة تلف أحد أنابيب منظومة مشروع النهر الصناعي، المصممة لغرض نقل المياه إلى مدينة إجدابيا.

وقال مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن رئيس نيابة إجدابيا الابتدائية باشر إجراءات التحقيق في واقعة غرق بعض أحياء المدينة؛ نتيجة ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من مسار النهر؛ دون ظهور أسباب متقدمة على الحدث.

- النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة

- النهر الصناعي: إخفاق بأحد الأنابيب عن المحطة «40» بين أجدابيا والزويتينة

وأوضح أن ممثل النيابة انتقل إلى محل الواقعة، لمناظرة الآثار المترتبة، ثم شرع في تسجيل الأضرار المادية، واتخذ الإجراءات الممهدة لاستجلاء الأسباب والعوامل المؤدية إلى الواقعة، حتى تتحدد المسؤولية بمساعدة أهل الاختصاص.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حدوث «إخفاق» بأحد الأنابيب عند المحطة «40» بين أجدابيا والزويتينة، ما تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه عدة منازل، وهدر 500 ألف متر مكعب.

غرق مزارع ودخول المياه بعض المنازل جراء انفجار أنبوب النهر الصناعي قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا. (الإنترنت)

غرق مزارع ودخول المياه بعض المنازل جراء انفجار أنبوب النهر الصناعي قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا. (الإنترنت)

غرق مزارع ودخول المياه بعض المنازل جراء انفجار أنبوب النهر الصناعي قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا. (الإنترنت)