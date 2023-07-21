بعد حادثة التسرب.. النهر الصناعي يمد بنغازي بـ200 ألف متر مكعب من المياه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «س.س / ت.ب»، التابعة لإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي، مد مدينة بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه، بعد توقف إمدادها بالماء جراء تسرب المياه في خط أجدابيا.

وقال مدير الإدارة إن إدارة جهاز النهر الصناعي، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي، زودت بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه المتوافرة بخزان عمر المختار الكبير، وفق بيان منشور على صفحة النهر الصناعي على «فيسبوك».

وناشد المواطنين ضرورة المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان.

غرق مزارع ودخول المياه المنازل

تسبب تسرب للمياه في المحطة «41»، الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، في غرق بعض المزارع، ودخول المياه بعض المنازل، على ما أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي.

وقال الساعدي، في تسجيل صوتي بثته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، إنه لم يجر حصر أي أضرار بشرية، بينما قدّر هدر المياه الناتج من التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب. وعزى أسباب التسرب إلى «الوصلات غير الشرعية، وسرقة صمامات الهواء».

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

حماد يتفقد أوضاع المتضررين جراء انفجار خط النهر الصناعي في أجدابيا

إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر

الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار

النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة

وأوضح الناطق باسم الجهاز أن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسرب، معلنا قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا مدة غير معلومة.

الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة.. وحماد يتفقد أوضاع المتضررين

إلى ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي بصيانة خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة من انفجاره، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشوارع وممتلكات المواطنين.

بينما تفقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، رفقة وزير الموارد المائية، محمد دومة، أوضاع المواطنين المتضررين في المنطقة الممتدة بين أجدابيا والزويتينة جراء انفجار أحد خطوط النهر الصناعي بالمنطقة.

إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، مساء اليوم الخميس، إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.

وقالت السفارة، في منشور عبر حسابها على «تويتر»، إنها تأثرت بشدة بالصور القادمة من أجدابيا بعد الحادث المتعلق بخط أنابيب مشروع النهر الصناعي، لافتة إلى أنها ستدعم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا بإسهام مالي قدره مليونا يورو.