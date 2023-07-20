مساهمة إيطالية بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، مساء اليوم الخميس، عن مساهمة مالية قدرها مليوني يورو لجهاز النهر الصناعي لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر.

وقالت السفارة، في منشور عبر حسابها على «تويتر»، إنها تأثرت بشدة بالصور القادمة من أجدابيا بعد الحادث المتعلق بخط أنابيب مشروع النهر الصناعي، لافتة إلى أنها ستدعم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النهر الصناعي لإصلاح خزان أجدابيا بمساهمة مالية قدرها 2 مليون يورو.

- النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة

- الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حدوث «إخفاق» بأحد الأنابيب عند المحطة «40» بين أجدابيا والزويتينة، ما تسبب في غرق بعض المزارع ودخول المياه عدة منازل، وهدر 500 ألف متر مكعب.

لاحقًا أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي، بصيانة وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة عن انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية بالشوارع وممتلكات المواطنين.