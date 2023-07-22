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حماد يقرر تشكيل لجنة متابعة لتدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 04:57 مساء
حماد يقرر تشكيل لجنة متابعة لتدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية
من أعمال صيانة المحطة 41 في منطقة الزويتينة، 21 يوليو 2023. (النهر الصناعي)
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قرر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تدفق إمدادات النهر الصناعي إلى محطات التغذية ومنحها أوسع الصلاحيات، وذلك ضمن جهود احتواء أزمة انفجار خط مياه «أجدابيا - الزويتينة».

وحسب القرار الذي نشرته الصفحة الرسمية للحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتكون اللجنة من رئيس الحكومة ووزراء الموارد المائية والعدل والداخلية، ومستشار الأمن القومي لرئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

كما يشمل تشكيل اللجنة كلا من رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ورئيس عمليات رئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهار المخابرات العامة، ومندوب النيابة العام، ومقرر أن يجري اختياره من قبل الرئيس.

مهام لجنة متابعة لتدفق إمدادات النهر الصناعي
وتتولي اللجنة متابعة وتوجيه أداء إدارات الأجهزة والشركات ووحدات تشغيل مشروع النهر الصناعي، ومراجعة وتدقيق التعاقدات المبرمة لتنفيذ الأعمال اللازمة لمشروع النهر الصناعي والمشروعات والمرافق المكملة له، والإشراف على إبرام أي عقود أو اتفاقات لازمة في هذا الشأن.

ومن بين مهام اللجنة أيضا، التنسيق مع الجهات الأمنية والضبطية لتوفير الحراسة لمكونات مشروع النهر الصناعي وأجهزته التنفيذية وحماية خطوط المياه من الاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية. وإعداد مقترح لميزانيتي التحول والإدارية اللازمة لمشروع النهر الصناعي.

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يوم الخميس، وقع انفجار في خط مياه «أجدابيا - الزويتينة»، بينما قرر النائب العام المستشار الصديق الصور إجراء تحقيق، لمعرفة أسباب الحادث، فيما لا يستبعد جهاز النهر الصناعي أن تستغرق عملية صيانة الخط أسبوعاً، مما قد يترتب عليه إيقاف الإمداد المائي بالكامل عن مدينة بنغازي، وفق الناطق باسم جهاز «النهر الصناعي»، صلاح الساعدي.

وقال الساعدي إن «إدارة الجهاز، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي - سهل بنغازي، وجهت بتزويد المدينة بكمية من المياه تُقدَّر بـ200 ألف متر مكعب المتوافرة في خزان عمر المختار الكبير. وناشد المواطنين «المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان»، منوهاً في تصريحات نقلتها صفحة «النهر الصناعي» على «فيسبوك»، إلى أن كمية المياه المتسربة «كبيرة جداً»، ويجري راهناً العمل على سحبها، كي تستطيع فرق الصيانة دخول المحطة ودراسة العطل وإصلاحه.

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