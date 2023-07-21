بالصور.. تعليمات من حماد بالكشف عن ملابسات الانفجار بخط مياه النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تعليمات بضرورة الكشف عن ملابسات الانفجار الذي وقع بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، وطلب «التعاون مع التحقيقات الجارية من النيابة العامة ومكتب النائب العام وضرورة تعاون جميع الجهات مع التحقيقات الجارية»، وفق بيان صادر عن الحكومة.

واطلع حماد على أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، واستمرار عمليات سحب المياه من المنطقة المتضررة.

- بعد حادثة التسرب.. حماد: إمكانات ليبيا المادية لا تستدعي تقبل التبرعات من أحد

- النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

- إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر

- الدبيبة يصدر تعليماته بصيانة خط النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي وحصر الأضرار

- النهر الصناعي: غرق مزارع وهدر 500 ألف لتر مكعب جراء تسرب بمحطة قرب الزويتينة

وحسب البيان، فقد عبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن «ثقته في قدرة الجهات المعنية عبر تضافر الجهود لمواجهة الأزمة الراهنة وتسخير كافة إمكانيات الحكومة لحل الأزمةـ وتواجده بشكل مستمر على الأرض حتى عودة ضخ المياه بمستوياتها السابقة».

وقع انفجار بأحد خطوط المياه في المحطة «41+360» الواقعة قرب منطقة الزويتينة شرق مدينة أجدابيا، مما تسبب في غرق مزارع وهدر كميات من المياه تقدر بنحو 500 ألف لتر مكعب، وذلك قبل أن يعلن جهاز النهر الصناعي السيطرة على التسريب.

وقال مدير الإدارة إن إدارة جهاز النهر الصناعي، بالتنسيق مع جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سهل بنغازي، زودت بنغازي بنحو 200 ألف متر مكعب من المياه المتوافرة بخزان عمر المختار الكبير، وفق بيان منشور على صفحة النهر الصناعي على «فيسبوك». وناشد المواطنين ضرورة المحافظة على المياه، وترشيد استهلاكها قدر الإمكان.

الدبيبة يوجه بتشكيل لجنة

إلى ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزارة الحكم المحلي وجهاز النهر الصناعي بصيانة خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا وبنغازي، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار الناتجة من انفجاره، الذي أدى إلى وقوع أضرار مادية في الشوارع وممتلكات المواطنين.

إسهام إيطالي بمليوني يورو لإصلاح خزان أجدابيا

بدورها، أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا، مساء الخميس، إسهاما ماليا بمليوني يورو لجهاز النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا المتضرر. وقالت السفارة، في منشور عبر حسابها على «تويتر»، إنها تأثرت بشدة بالصور القادمة من أجدابيا بعد الحادث المتعلق بخط أنابيب مشروع النهر الصناعي، لافتة إلى أنها ستدعم من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النهر الصناعي، لإصلاح خزان أجدابيا بإسهام مالي قدره مليونا يورو.

حماد خلال الإطلاع على أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، 21 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، 21 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، 21 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

أعمال الصيانة وإصلاح الأعطال في خط النهر الصناعي بعد التسرب الذي حصل في المنطقة، 21 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)