وزيرة العدل تبحث التعاون القضائي مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، مع سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين، التعاون المشترك مع وزارة العدل الروسية في المجالات القانونية وتبادل الخبرات والتدريب لا سيما في مجال الشرطة القضائية والخبرة القضائية.

وأكدت وزيرة العدل خلال الاجتماع الذي حضره مدير مكتبها، عمق العلاقات التي تربط «البلدين الصديقين»، فيما وصف السفير الروسي التعاون الليبي الروسي بـ«البناء» الذي يهدف إلى ترسيخ التعاون القضائي، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

وتحدث السفير الروسي عن «أوجه شبه في المنظومة العدلية» بين البلدين، حيث يتبع جهاز الشرطة القضائية الروسي وزارة العدل على غرار ما عليه الحال في ليبيا، مؤكدا أن اللقاء «سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين»، حسب البيان.

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وأمس الأربعاء، أكد السفير الروسي خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم بلاده قرار «تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية»، وضرورة «أن تكون كل الحلول المطروحة بملكية ليبية خالصة».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن السفير أيدار أغانين جدد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس محمد المنفي، للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا، المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري.

واللقاء هو الثاني الذي يجمع رئيس المجلس الرئاسي مع سفير روسيا لدى ليبيا، منذ أن قدّم الأخير أوراق اعتماده في 26 يونيو الماضي خلال مراسم أُقيمت في طرابلس، أعقبها إعلان عودة البعثة إلى ليبيا، وفق السفير أغانين.

لقاء وزيرة العدل مع السفير الروسي، 13 يوليو 2023. (وزارة العدل)