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حكومة الوحدة الوطنية: اتفاق على موعد انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 02:01 مساء
حكومة الوحدة الوطنية: اتفاق على موعد انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس
الدبيبة والسفير الروسي، 27 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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قال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بحث اليوم الثلاثاء مع السفير الروسي الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين، استئناف روسيا عملها الدبلوماسي في ليبيا، واتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس المقبل. في مكتبه بالعاصمة طرابلس.

وشدد الدبيبة على أهمية توحيد الموقف الدولي تجاه ليبيا في وحدة أراضيها وسيادتها، وإنهاء كافة أشكال التدخلات الخارجية، وفق البيان الحكومي. 

السفير الروسي: بوتين يدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار
من جانبه، نقل أغانين تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والوصول إلى تنفيذ الانتخابات، حسب البيان. وأطلع السفير الروسي الدبيبة على مستجدات الأوضاع في روسيا والمنطقة، وأكد الدبيبة في هذا السياق، دعمه الجهود الدولية للتهدئة وتغليب لغة العقل.

- السفير الروسي يشيد بجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار 
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ويوم الإثنين، أشاد أغانين بجهود يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، وذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقب تقديم أوراق اعتماده. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السفير أيدار أغانين نقل للمنفي خلال اللقاء، «تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشاد بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد».

الدبيبة والسفير الروسي، 27 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة والسفير الروسي، 27 يونيو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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