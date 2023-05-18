بوشناف يبحث مع السفير الروسي ترتيبات زيارته إلى موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

بحث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، خلال لقائه في العاصمة التونسية، صباح اليوم الخميس، مع سفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا حيدر رشيد عبدالله أغانين، ترتيبات زيارته المرتقبة إلى موسكو.

وقال مجلس الأمن القومي عبر صفحته على «فيسبوك» إن بوشناف بحث مع السفير الروسي لدى ليبيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الملف الليبي.

- بوغدانوف: سفير روسيا الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس

- بوغدانوف يعلن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا

- بوتين يعين أيدار أغانين سفيرًا فوق العادة مفوضًا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

وأضاف مجلس الأمن القومي أن بوشناف بحث أيضاً خلال اللقاء «ترتيبات الزيارة المرتقبة التي سيجريها مستشار الأمن القومي الليبي إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة للقاء نظيره الروسي وعدد من كبار الشخصيات في البلد».

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ديسمبر 2022، مرسومًا رئاسيا كلف من خلاله أغانين سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى ليبيا، في ظل خطة روسية لعودة سفارتها في العاصمة طرابلس وقنصليتها في مدينة بنغازي للعمل من جديد.