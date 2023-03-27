بوغدانوف: سفير روسيا الجديد لدى ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نوّه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إلى أن سفير روسيا في ليبيا أيدار أغانين سيتوجه إلى طرابلس، حيث تعتزم البعثة الدبلوماسية الروسية استئناف العمل بشكل كامل، وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وقال بوغدانوف، الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، في تصريح نشرته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الإثنين، إن «سفير روسيا الاتحادية، سيتوجه إلى ليبيا»، لافتًا إلى أن الجانب الروسي «يعول على ضمان أمن بعثته الدبلوماسية في ليبيا، ويعتبر هذا الأمر أولوية هامة».

- بوتين يعين أيدار أغانين سفيرًا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

- روسيا مستعدة للانضمام إلى مشاريع تطوير البنية التحتية في ليبيا بشرط

- بوغدانوف يعلن قرب بدء عمل السفارة الروسية في ليبيا

وأعلن بوغدانوف في وقت سابق أن روسيا تخطط لإعادة فتح سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وكذلك فتح قنصلية عامة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا. وتأمل موسكو أن تساعد عودة عمل السفـارة في ليبيا في تعزيز المصالح الاقتصادية الروسية.