بوتين يعين أيدار أغانين سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بتعيين الدبلوماسي أيدار أغانين، سفيرا فوق العادة مفوضا لروسيا الاتحادية لدى ليبيا، وفق ما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وجاء في نص المرسوم الذي نقلته «سبوتنيك»: «عين أيدار أغانين رشيدوفيتش سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا».

وأعلن نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق، أن موسكو تعتزم استئناف عمل سفارتها في طرابلس في المستقبل القريب، وأن تعيين السفير الروسي سيعلن قريبا.

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وفي أغسطس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، آفاق استئناف المشروعات الاقتصادية المتوقفة قبل 10 سنوات.

وتطرقت مناقشات الجانبين في موسكو وطرابلس، بشكل خاص لاستئناف عمل اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك الأنشطة في ليبيا لشركات «تات نفت» الروسية، و«غازبروم»، والسكك الحديدية الروسية، التي شاركت حتى العام 2011، مع شركاء محليين، في تطوير مشروعات مفيدة للطرفين.