عون يتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية في الجولات الاستكشافية لقطاعي النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، عن تطلعه إلى مشاركة الشركات الروسية في الجولات الاستكشافية لقطاعي النفط والغاز لما تتمتع به هذه الشركات من خبرة، مثمنا دور موسكو خلال منظمة «أوبك +» في المحافظة على توازن السوق النفطي العالمي، وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك خلال لقاء عون مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين بمقر وزارة النفط والغاز في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن عون بحث مع السفير أيدار اغانين تفعيل اللجنة الوزارية الليبية - الروسية بعد توقفها لسنوات، مشددا على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة واللقاءات والزيارات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل للتعريف بالتقنية الروسية في الصناعات النفطية.

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والتقى السفير الروسي في وقت سابق اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأكد له دعم بلاده قرار المجلس الرئاسي بشأن «تشكيل اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية بمشاركة كل الأطراف الليبية»، وضرورة «أن تكون كل الحلول المطروحة بملكية ليبية خالصة»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.