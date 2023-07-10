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باتيلي والسايح يستعرضان موقفهما من مشاريع القوانين الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 10:12 مساء
باتيلي والسايح يستعرضان موقفهما من مشاريع القوانين الانتخابية
رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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قال رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي إنه اتفق مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن «النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة».

وأضاف باتيلي عبر حسابه على «تويتر»، إنه ناقش مع السايح في طرابلس، اليوم الإثنين، آخر التطورات في التحضير للانتخابات، لافتا إلى أن «موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عملية قابلةً للتطبيق، وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين».

وأوضح المبعوث الأممي أنهما ناقشا كذلك أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية، مؤكدا استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، مشددا على ضرورة أن «تعمل كافة الأطراف معا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب».

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باتيلي يناقش مع السفير الإيطالي تسهيل حل ليبي شامل
وفي وقت سابق اليوم التقى باتيلي السفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، وناقشا «دعم إيطاليا المستمر لليبيا». وقال باتيلي إن ألبريني «جدد التأكيد على دعم حكومة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن».

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة تجهيزه مقترحا لـ«خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، وذلك بعدما قال رئيس المجلس خالد المشري إن مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل.

وفي 14 يونيو الماضي، قدم رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح، ملاحظات فنية إلى مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات الثلاثة لرئيس الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ القادمة، والتي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6».

رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
حانب من لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
حانب من لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
حانب من لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
حانب من لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة عبدالله باتيلي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)
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