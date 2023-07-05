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مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:05 مساء
مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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وضعت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة ملاحظتها على مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، تمهيدًا لإحالته وعرضه في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، بحسب بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك».

والأحد الماضي، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن «مجلسي النواب والدولة سيصدران خارطة طريق لإجراء الانتخابات الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن هذه الخارطة المرتقبة «ستنبثق عنها حكومة جديدة وقوانين انتخابية».

- المشري: مجلسا النواب والدولة يصدران خارطة طريق للانتخابات تنبثق عنها حكومة جديدة
- المشري: لا يشترط في المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أن يكون من مصراتة
- المشري: نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط في لقاءات مقبلة للجنة «6+6»

المشري: أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024
جاءت تصريحات المشري لقناة «الحدث» الإخبارية السعودية، نشرتها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفت إلى أن «أقصى موعد لإجراء الانتخابات منتصف مارس المقبل 2024».

وقتها ذكر المشري أنه إذا رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «تسليم السلطة للحكومة الجديدة سنتخذ إجراءات أخرى»، دون أن يحدد ماهية هذه الإجراءات.

وفي 7 يونيو الماضي، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن المشري قدم لكل من المبعوثين الأميركي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير مقترحًا بشأن خارطة طريق تفضي لعقد الانتخابات، دون الكشف عن تفاصيل المقترح.

جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
جانب من اجتماع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للدولة بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس، الأربعاء 5 يوليو 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)
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