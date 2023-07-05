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عقيلة صالح: «النواب» أصدر قوانين الانتخابات وقام بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:12 مساء
عقيلة صالح: «النواب» أصدر قوانين الانتخابات وقام بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
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جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التأكيد على «أن مجلس النواب قد أصدر القوانين التي على ضوئها يجري إجراء الانتخابات»، كما قام المجلس بدوره في سبيل إنجاز الاستحقاق، وفق ما نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق شرق ليبيا خلال زيارته للمنطقة، اليوم الأربعاء.

وأثنى رئيس مجلس النواب، على حفاوة الاستقبال وتكريم مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق له «عرفاناً وتقديراً منهم لمواقفه الوطنية»، مثمناً دور القبائل الليبية في المحافظة على النسيج الاجتماعي والمصالحة، مؤكداً كذلك على «أن الوطن غير قابل للمساومة».

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وأضاف المركز الإعلامي أن مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق أكدوا بدورهم، في بيان، خلال اللقاء، على «دعمهم الكامل لرئيس مجلس النواب في مساعيه ومواقفه الراسخة تجاه الوطن».

كما أعلن مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات في البيان، مباركتهم وتأييدهم «قوانين مجلس النواب القاضية بانتخاب رئيس البلاد وانتخاب مجلس الأمة المتكون من غرفتين تشريعيتين متمثلتين في مجلسي النواب والشيوخ» في إشارة إلى مخرجات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة «6+6».

لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع مشايخ وأعيان وحكماء وشباب قبيلة العبيدات بمنطقة الأبرق، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
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