عقيلة يبحث مع وفد من مصراتة تطورات الأوضاع السياسية والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، مع وفد من مدينة مصراتة الأوضاع السياسية إجراء الانتخابات وملف المصالحة الوطنية، وذلك خلال لقاء عُقد بمكتبه في مدينة القبة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وضم وفد مدينة مصراتة عضوي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط وعلي بوستة، ووزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد بوزقية، وعدداً من ممثلي «البنيان المرصوص» وعدداً من مشايخ وأعيان مدينة مصراتة.

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وقال بليحق إن اللقاء «تناول مستجدات الأوضاع في البلاد لا سيما تطورات الأوضاع السياسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وعدم إقصاء أي طرف من الانتخابات، كما بحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية والتأكيد على نبذ الفرقة والعمل على وحدة الصف الليبي».

لقاء عقيلة صالح مع وفد مصراتة في القبة، الخميس 15 يونيو 2023. (مجلس النواب)

لقاء عقيلة صالح مع وفد مصراتة في القبة، الخميس 15 يونيو 2023. (مجلس النواب)