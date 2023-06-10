عقيلة يستعرض مع وفد أعيان زليتن جهود إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بمكتبه بمدينة القبة، مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء مدينة زليتن، مستجدات الأوضاع في البلاد على جميع الأصعدة.

وتطرق الاجتماع الذي حضرته النائبة عن مدينة درنة انتصار شنيب، وأعيان ومشايخ من زليتن في درنة، إلى «مجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا لتطلعات وطموحات الشعب الليبي وتحقيقًا لإرادته»، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

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وأشار البيان إلى إعلان الوفد دعم مجلس النواب ورئيسه في «خطواته ومساعيه الوطنية لإنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، فضلًا عن استعداده لتقديم «أي دعم في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الأمن والاستقرار».

من استقبال عقيلة في مكتبه بالقبة وفد أعيان ومشايخ زليتن، 10 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)

من استقبال عقيلة في مكتبه بالقبة وفد أعيان ومشايخ زليتن، 10 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)

من استقبال عقيلة في مكتبه بالقبة وفد أعيان ومشايخ زليتن، 10 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)

من استقبال عقيلة في مكتبه بالقبة وفد أعيان ومشايخ زليتن، 10 يونيو 2023. (عبدالله بليحق)