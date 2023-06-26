في لقاء مع عقيلة.. المجلس الأعلى لقبيلة العرفة يطالب بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

طالب وفد من المجلس الأعلى لقبيلة العرفة بـ«حكومة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمقر إقامته بمدينة القبة شرق البلاد، بحسب ما جاء في بيان بشأن اللقاء نشره مجلس النواب عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البلاد، حيث أطلع عقيلة ضيوفه من أعضاء المجلس الأعلى لقبيلة العرفة على آخر المستجدات السياسية في البلاد ومجهودات مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية.

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ووفق البيان فقد عبر وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة «عن دعمه وتأييده لرئيس مجلس النواب على جهوده ومواقفه الوطنية، وأكد الوفد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي».

وفد «العرفة» يؤيد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة

كما أكد وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة «على تأييده لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مزامنة وفق القوانين الصادرة من مجلس النواب، مطالباً بحكومة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ويأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها رئيس مجلس النواب مع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية في ليبيا من أجل إطلاعهم على المستجدات والأوضاع السياسية في البلاد.

لقاء عقيلة مع وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة.، الإثنين 26 يونيو 2023 (مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة.، الإثنين 26 يونيو 2023 (مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة.، الإثنين 26 يونيو 2023 (مجلس النواب)

لقاء عقيلة مع وفد المجلس الأعلى لقبيلة العرفة.، الإثنين 26 يونيو 2023 (مجلس النواب)