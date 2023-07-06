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البعثة الأممية تنفي نيتها إعلان خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 12:16 صباحا
البعثة الأممية تنفي نيتها إعلان خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأنباء المتداولة بشأن نية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، الإعلان عن خارطة طريق مرتقبة للانتخابات في ليبيا.

واعتبرت البعثة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، هذا «الخبر المزيف جزءًا من حملات التضليل المستمرة لخداع الليبيين وصرف أنظارهم عن الاستحقاقات التي يطالبون بها».

ودعت البعثة «جميع وسائل الإعلام والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاعتماد فقط على موقعها الرسمي ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار الدقيقة والبيانات الموثوقة».

- مجلس الدولة يجهز مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»
- باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

البعثة الأممية: باتيلي ملتزم بتكثيف مساعيه بغية التوصل إلى اتفاق شامل
وذكّرت البعثة بتأكيد باتيلي خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، التزامه بتكثيف مساعيه الحميدة وجمعِ كل الأطراف والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بغية التوصل إلى اتفاق شامل وشفاف حول القضايا الخلافية في مشاريع القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة الـ«6+6»، لضمان قابليتها للتطبيق تمهيدًا لإجراء انتخابات ناجحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لجنة الشؤون القانونية بالمجلس وضعت ملاحظتها على مقترح «خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، تمهيدًا لإحالته وعرضه في الجلسة العادية القادمة للمجلس الأعلى للدولة.

وتشهد ليبيا حاليًا حالة جمود سياسي في ظل عدم قدرة مجلسي النواب والدولة على التوافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للانتخابات التي اقترح المبعوث الأممي إجرائها بنهاية العام الجاري.

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