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باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 11:14 مساء
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
باتيلي خلال إلقائه إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، 19 يونيو 2023، (بعثة الأمم المتحدة)
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قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي إن «صبر الشعب الليبي أوشك على النفاد، وهو ينتظر أن يرى بلده موحدًا من جديد، ويمارسَ حقه في اختيار قادته وممثليه، ويمنحَ الشرعية لمؤسسات الدولة التي تدير شؤون البلاد»، متابعًا: «لقد وصلنا إلى مرحلة حاسمة على طريق الانتخابات».

وأضاف باتيلي، في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى أن الوضع الراهن في البلاد «لم يعد محتملاً»، مؤكدًا أن «العيد مناسبة لاستحضار قيم التضحية والتقارب واللقاء»، معبرًا عن أمله في أن تكون هذه القيم «ملهمة للقادة الليبيين ولمن هم في مواقع المسؤولية لاتخاذ الخطوات الشجاعة المطلوبة وبشكل عاجل، من أجل مستقبل مستقر وموحد ومزدهر لليبيا».

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باتيلي يدعو لقرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية
واعتبر المبعوث الأممي أن انتهاء لجنة «6+6» المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة من إعداد مشاريع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعد «فرصة لا يجدرُ تفويتُها»، داعيًا «القادة الليبيين إلى التحلي بالحكمة وروح التوافق والبصيرة السياسية، من أجل التوصل إلى قرارات يقبلها الجميع بشأن الجوانب الخلافية التي تعتري تلك القوانين».

ولذلك، قال إن «القرارات المتسرعة وغير الشاملة بإمكانها أن تعمق الأزمة القائمة»، مشيرًا إلى أنها قد «تتسبب في دورة جديدة من العنف. وعلينا أن نعمل جميعا على تجنب هذا الأمر بكل السبل».

باتيلي يؤكد التزامه بممارسة مساعيه لتسهيل الحوار
وأكد باتيلي التزامه بممارسة دوره ومساعيه لتسهيل الحوار بين جميع الأطراف، سعياً لإيجاد حلول ليبية-ليبية تمهد لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، معتبرا أنها «خطوة لا غنى عنها لمواصلة مسيرة المصالحة الوطنية، وإعادة بناء ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة لجميع أبنائها».

وخلال إحاطة أمام مجلس الأمن رحب باتيلي بجهود لجنة «6+6»، لكنه اعتبرها غير كافية لحل أكثر القضايا إثارة للخلاف، مشيرًا إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية، حتى لو حصل المرشح على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى، وعدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، والأحكام القاضية بتشكيل حكومة موقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات. وحذر من هذه المسائل التي ستقود العملية الانتخابية باتجاه حائط مسدود، كما حدث سابقاً في 2021.

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