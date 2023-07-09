بالصور.. فرحة وصول فوج حجاج سرت اليوم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصل فوج حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم، إلى مدينة سرت بعد إتمام مناسك الحج.

يبلغ عدد حجاج منطقة سرت الذين وصلوا، فجر اليوم، إلى مطار مصراتة الدولي نحو 140 حاجا وحاجة. وكان في استقبالهم أهلهم وذووهم، وشباب متطوعون قدّموا من أجل تسهيل إجراءاتهم.

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الدبيبة يستقبل الحجاج في مطار معيتيقة

يوم السبت، وصلت إلى مطار معيتيقة أول أفواج الحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام. وكان في استقبال الحجاج رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. بينما سجلت 22 حالة وفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، على ما أعلنت، الجمعة، الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

لحظة وصول أحد الحجاج الليبيين إلى مدينة سرت، 9 يوليو 2023. (بوابة الوسط)

لحظة وصول الحجاج الليبيين إلى مدينة سرت، 9 يوليو 2023. (بوابة الوسط)