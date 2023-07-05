بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ شركتا الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الليبية تنظيم رحلات إعادة الحجاج يوم السبت المقبل.

وعقد أعضاء الشركتين اجتماعا أمس الثلاثاء؛ للتنسيق وترتيب تلك الرحلات، حسب بيان الخطوط الجوية الأفريقية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشاد الحضور بانسيابية رحلات الذهاب من جميع المطارات الليبية، التي أظهرت الإمكانات والكوادر المؤهلة التي أشرفت على التشغيل بشكل عام.