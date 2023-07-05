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بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 10:45 مساء
بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة
طليعة البعثة الليبية تنتقل إلى المدينة المنورة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج، اليوم الأربعاء، بدء تفويج الحجاج الليبيين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تمهيدًا للعودة إلى الأراضي الليبية.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن رحلات الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة بدأت ظهر اليوم، فيما ستبدأ رحلات العودة إلى ليبيا يوم السبت المقبل.

وليلة أمس انطلقت طليعة البعثة الليبية والمشكّلة من بعض اللجان إلى المدينة المنورة، استعدادًا لبدء تفويج الحجاج من مكة المكرمة.

وسيبدأ برنامج عودة الحجاج إلى ليبيا السبت المقبل من مطار المدينة المنورة، بإجمالي 34 رحلة، بواقع ثلاث رحلات يوميًا إلى مطارات «معيتيقة - بنينا - مصراتة - طبرق - سبها»، على أن تكون آخر رحلة يوم 18 يوليو.

- بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
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تجميع جوازات سفر الحجاج الليبيين لضمان بقائهم في نطاق إقامتهم
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن لجنة الجوازات ببعثة الحج الليبية قامت بتسلّم جوازات سفر الحجاج فور وصولهم لمقر إقامتهم في مكة المكرمة، وتبويبها وترتيبها حسب المجموعات والمناطق.

وأرجعت تلك الخطوة إلى «الخوف من ضياع بعضها إذا ما كان جواز السفر في حوزة الحاج، وأيضًا لضمان بقاء الحاج في نطاق إقامته»، ليجري تسليم جوازات السفر من جديد لمشرفي المجموعات عند عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

طليعة البعثة الليبية تنتقل إلى المدينة المنورة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)
طليعة البعثة الليبية تنتقل إلى المدينة المنورة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)
طليعة البعثة الليبية تنتقل إلى المدينة المنورة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)
طليعة البعثة الليبية تنتقل إلى المدينة المنورة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)
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