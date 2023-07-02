«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

رد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي على شكاوي بعض حجاج البعثة الرسمية من نومهم في الممرات والشوارع بسبب الزحام في أماكن مبيتهم بالفنادق.



وأشار العقيلي، في مؤتمر صحفي في وقت مبكر الأحد، إلى «وجود عدد كبير من المعتمرين المتخلفين من عمرة رمضان، المخالفين للنظم والقوانين والسعودية، زاحموا حجاج البعثة في أماكنهم، وتسرب هؤلاء إلى فنادق الحجاج، مما جار على الحجاج المتعاقد عليهم». وأكد أن الهيئة لم تأل جهدا في تنظيم وإدارة شؤون البعثة الليبية، داعيا المواطنين إلى عدم تحميلها فوق طاقتها.

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موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد

انتهى غالبية الحجاج الليبيين من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة. ومن المقرر انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا يوم السبت المقبل، بواقع 3 رحلات يوميًا، بينما يبدأ تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء المقبل.

من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة استمرار التواصل مع السلطات السعودية، للبحث عن الحاجة الليبية المفقودة «برنية مصباح التابث»، لافتا إلى عدم وصول الهيئة إلى جديد بشأن فقدانها حتى اللحظة.