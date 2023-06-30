ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج الليبيين إلى 5 حالات اليوم...

ارتفعت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، اليوم الجمعة، إلى خمسة حجاج، مع إعلان الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وفاة حاجين آخرين بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة منذ قليل.
وأشارت الهيئة في إدراجين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الحاجة مبروكة مفتاح أبو شعالة من مجموعة رقم (406) فرع الوسطى، والحاج محمد المحجوب محمد أبو زقية.
- 3 وفيات بين الحجاج الليبيين في مكة
- الآلاف يغادرون مكة المكرمة مع انتهاء موسم الحج
- ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر
وفيات بمستشفى منى بمكة المكرمة
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وفاة ثلاثة حجاج ليبيين بمستشفى مِنى في مكة المكرمة. وهم «الهادي سالم حسين مجموعة رقم 204، وصالح مفتاح أحمد يونس مجموعة رقم 806، وأحمد عمر أحمد زايد مجموعة رقم 901»، وفق بيان مقتضب صادر عن الهيئة.
تعليقات