ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج الليبيين إلى 5 حالات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة وفيات الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، اليوم الجمعة، إلى خمسة حجاج، مع إعلان الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة وفاة حاجين آخرين بمشفى الملك عبد العزيز في مكة المكرمة منذ قليل.

وأشارت الهيئة في إدراجين عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة الحاجة مبروكة مفتاح أبو شعالة من مجموعة رقم (406) فرع الوسطى، والحاج محمد المحجوب محمد أبو زقية.

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