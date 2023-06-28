ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى عدد من الحجاج كبار السن في الأراضي المقدسة من بينهم ليبيون، سعادتهم بأداء فريضة الحج هذا العام مع عودة المسنين لأداء الفريضة إثر توقف استمر عامين بسبب قيود فرضتها جائحة «كورونا»، بحسب تقرير أعده مراسلو وكالة «فرانس برس» في مكة المكرمة.

ويقول التقرير إن من هم فوق الستين عامًا يشكلون نسبة كبيرة من عديد المشاركين في الحج الذي يكلف ما لا يقل عن 5 آلاف دولار للشخص الواحد. ويبدو للوهلة الأولى أنهم لا يأبهون الصعوبات البدنية المصاحبة للمناسك مثل الزحام الشديد والحر مع بلوغ درجات الحرارة 48 درجة مئوية أمس الثلاثاء.

واضطرت السلطات السعودية مع تفشي فيروس «كورونا» إلى تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة جرى تطعيمهم بالكامل في العام 2021، في مقابل بضعة آلاف في العام 2020. ورغم مشاركة 926 ألف حاج العام الماضي، بينهم 781 ألفًا أتوا من الخارج، اقتصر الأمر على من هم دون سن الخامسة والستين، على خلفية الجائحة.

فرحة الليبي عبداللطيف عبدالوهاب بالحج

ونقلت «فرانس برس» أن الحاج الليبي السبعيني عبداللطيف عبدالوهاب الذي استعد لأداء مناسك الحج لأول مرة في 2020، أصيب بإحباط كبير مع اقتصار الحج على أعداد محدودة وعدم السماح لمن تجاوز 65 عامًا بأداء الفريضة لثلاث سنوات على خلفية تفشي الجائحة.

وعلى جبل الرحمة في عرفات الثلاثاء، قال الموظف المتقاعد عبدالوهاب (70 عامًا) «شعرت بإحباط وحزن شديد»، مثله مثل ملايين المسلمين كبار السن حول العالم. وأعرب الرجل فارع الطول رفقة زوجته «الآن أنا في أشد الفرح».

ولا يأبه عبداللطيف للحرارة المرتفعة التي أصابته بالإنهاك وجعلته يتصبب عرقًا، قائلًا إنه لا يمانع أن يموت أثناء أداء الحج.

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في أرجاء مكة المكرمة التي تفيض بمئات الألوف من الحجاج، يمكن مشاهدة رجال ونساء طاعنين في السن على كرسي متحرك أو يسيرون ببطء متكئين على أبنائهم وقد انحنت ظهورهم وحفرت التجاعيد قسماتهم. حيث في العديد من البلدان الإسلامية، ينتظر أصحاب الدخل المحدود سنوات طويلة، أحيانًا حتى الانتهاء من ضغط مصاريف تعليم وتزويج أبنائهم، قبل التخطيط للذهاب للحج.

أمنية الليبي الصافي منصور

وهكذا، انتظر الليبي الصافي منصور (71 عامًا) الأب لسبعة أبناء سنوات طويلة لتحقيق فائض مالي والتفكير في أداء الفريضة التي هي واجب على كلّ مسلم استطاع إليها سبيلًا. وقال منصور ذو الشعر الأبيض والنظارة الطبية «كانت أمنيتي طيلة عمري أن أحظى بفرصة الحج».

ومع تقدمه بالسن وعدم قدرته على المشاركة لثلاث سنوات، قال بنبرة حزينة «شعرت أنني قد أموت قبل أن يُكتب لي الحج». والثلاثاء، كان منصور بين مئات الألوف في صعيد عرفات يؤدي الركن الأعظم من مناسك الحج. وقال بسعادة غامرة «أشعر بفرحة كبيرة»، مشيرًا إلى أنه يأخذ «احتياطاته الطبية»، وقد أمسك بيده زجاجة مياه باردة. وأكد أنه اصطحب كل أدويته معه ويحرص على شرب كميات كافية من الماء، وفق «فرانس برس».

تحديات طبية تواجه كبار السن في الحج

وتطرح «فرانس برس» التحديات الطبية التي تواجه مشاركة عدد كبير من كبار السن، خصوصًا مع أداء المناسك، والكثير منها في الخارج في درجات حرارة تتجاوز 45 درجة نهارًا، مشيرة إلى أنه رغم إعراب العديد منهم عن سعادتهم للحج هذا العام، فإنهم أجمعوا على معاناتهم تحت الشمس الحارقة.

ومن بين هؤلاء مريض القلب المصري شعبان السيسي (67 عامًا) الذي لم يمنعه تركيب دعامتين بالقلب عن خوض الرحلة المقدسة رغم شكواه من «هبوط حاد بعد بذل جهد شديد».

الاستعدادات الصحية في الحج

واستعدت السلطات السعودية لذلك، ونشرت فرقًا طبية تضم 32 ألف مسعف و190 سيارة إسعاف في منطقة منى وحدها. ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى استخدام المظلات خلال النهار كما وجهت إرشادات «لتجنب ضربات الشمس»، من بينها دعوة كبار السن لتجنب أداء المناسك في منتصف النهار.

وأعرب الإندونيسي رحيم، الذي يعرف عن نفسه باسم واحد مثل العديد من مواطني بلاده، عن سعادته للعودة مجددًا لأداء الحج للمرة الخامسة. وقال الرجل (76 عامًا) «تحقق حلمي بالحج مرة أخرى قبل أن أموت». وإلى جانب الحر الخانق، يشكو الرجل الذي كان يسير مستعينا بعصا من «الزحام الشديد في كل مكان».

مليون و845 ألف حاج وحاجة هذا العام

وبلغ عدد الحجاج هذا العام نحو مليون و845 ألف حاج وحاجة وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة، في أول أيام عيد الأضحى.

وفي أرجاء منى حيث بلغت الحرارة 47 درجة مئوية الأربعاء، شوهد حجاج كبار سن يحاولون المكوث في الظل قدر الإمكان، حتى أن بعضهم احتمى من الشمس بأن اندسوا تحت شاحنات متوقفة، بحسب «فرانس برس».

وبالنسبة للمصرية فادية عبدالله (67 عامًا) فإن فرحتها هذا العام بالعيد مضاعفة. وقالت الأم المصرية التي ارتدت عباءة بيضاء اللون وهي تحتمي بمظلة خضراء من حرارة الشمس الحارقة «أعيش لحظة انتظرتها العمر كله».

وتابعت المرأة التي سقط العديد من أسنانها أن «حزني الشديد» بسبب منع من هم فوق 65 عامًا من الحج استحال «فرحة تسع الدنيا كلها». وأضافت وهي تجلس رفقة صديقتها قرب جبل الرحمة «هذا العام العيد عيدان».