3 وفيات بين الحجاج الليبيين في مكة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الجمعة، وفاة ثلاثة حجاج ليبيين بمستشفى مِنى في مكة المكرمة.

والحجاج المتوفون هم «الهادي سالم حسين مجموعة رقم 204، وصالح مفتاح أحمد يونس مجموعة رقم 806، وأحمد عمر أحمد زايد مجموعة رقم 901»، وفق بيان مقتضب صادر عن الهيئة.

ليبيون كبار السن سعداء بأداء فريضة الحج رغم شدة الحر

هيئة الحج تتكفل بذبح الهدي عن الحجاج الليبيين

تفويج الحجاج الليبيين إلى مشعر مزدلفة (صور)

والأربعاء الماضي، أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أنها تكفلت بذبح الهدي عن كل حجاج البعثة الليبية، البالغ عددهم 8150 حاجًا.