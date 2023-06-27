تفويج الحجاج الليبيين إلى مشعر مزدلفة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الحجاج الليبيون، بعد غروب شمس هذا اليوم، التاسع من ذي الحجة، التوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

ونشرت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا لبدء تفويج الحجاج الليبيين إلى المزدلفة، ومنه إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.

وسيؤدي الحجيج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون الجمار، ويبيتون فيها، ثم يتوجهون إلى منى، بعد صلاة فجر يوم غدٍ عيد الأضحى، لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

- بالصور.. الحجاج الليبيون على صعيد عرفات

- رئيس هيئة الحج والعمرة: تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات بأمن وسلاسة (فيديو)

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، علي محمد بشير حمودة، أن جميع أفراد بعثة الحج الليبية، البالغ عددهم 8150 حاجًا، جرى تفويجهم إلى صعيد عرفات بـ«أمن وسلام وسلاسة».

وقد نظمت بعثة الحج الليبية رحلات خاصة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى غسل الكلى، حيث جرى نقلهم إلى مشعر عرفات عبر سيارات إسعاف مجهزة، وسط اهتمام ورعاية طبية خاصة بهم، حسب الهيئة.

تفويج الحجاج الليبيين إلى مزدلفة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)

تفويج الحجاج الليبيين إلى مزدلفة، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (الهيئة العامة لشؤون الحج)