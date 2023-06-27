  • Alwasat News
Atwasat

رئيس هيئة الحج والعمرة: تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات بأمن وسلاسة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 01:31 مساء
رئيس هيئة الحج والعمرة: تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات بأمن وسلاسة (فيديو)
حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)
alwasat radio

قال رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، علي محمد بشير حمودة، اليوم الثلاثاء، إن جميع أفراد بعثة الحج الليبية البالغ عددهم 8150 حاجًا جرى تفويجهم إلى صعيد عرفات «بأمن وسلام وسلاسة».

واعتبر حمودة في تسجيل مصور بثتة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمر أن وصول الحجاج إلى صعيد عرفات دون تسجيل أية إصابات هو مؤشر مطمئن»، متمنيا أن «تمضي الأمور بخير. وأكد أن لجان المشاعر والنقل والخدمات تضامنت وأدت عملًا جيدًا في خدمة ضيوف الرحمن.

الحجاج الليبيون في مشعر عرفات الطاهر
ونشرت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، صورًا لوقوف الحجاج الليبيين بمشعر عرفات الطاهر.

- وصول الحجاج الليبيين مخيم مشعر عرفات (صور) 
- بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور وفيديو)
- «يوم التروية».. الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات

وجرى توفير حقيبة لكل حاج تحتوي على بعض الأطعمة الجافة، وجرى توفير وجبة ساخنة في يوم عرفات وحقيبة أطعمة جافة أخرى عند وصولهم إلى مشعر منى، وفق الهيئة.

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)
حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)
حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)
حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الثلاثاء 27 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الثلاثاء 27 يونيو 2023)
بالأرقام.. أسعار أضحية العيد بسوق الأضاحي في سرت
بالأرقام.. أسعار أضحية العيد بسوق الأضاحي في سرت
نورلاند يبحث مع السفير الجزائري دعم جهود باتيلي
نورلاند يبحث مع السفير الجزائري دعم جهود باتيلي
إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا
إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
المزيد
حكومة الوحدة الوطنية: اتفاق على موعد انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس
حكومة الوحدة الوطنية: اتفاق على موعد انتقال عمل السفارة ......
رئيس هيئة الحج والعمرة: تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات بأمن وسلاسة (فيديو)
رئيس هيئة الحج والعمرة: تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات بأمن......
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي...
إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا
إنتاج النفط الليبي يسجل 1.2 مليون برميل يوميًا...
نورلاند يبحث مع السفير الجزائري دعم جهود باتيلي
نورلاند يبحث مع السفير الجزائري دعم جهود باتيلي...
المزيد