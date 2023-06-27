رئيس هيئة الحج والعمرة: تفويج الحجاج الليبيين إلى عرفات بأمن وسلاسة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، علي محمد بشير حمودة، اليوم الثلاثاء، إن جميع أفراد بعثة الحج الليبية البالغ عددهم 8150 حاجًا جرى تفويجهم إلى صعيد عرفات «بأمن وسلام وسلاسة».

واعتبر حمودة في تسجيل مصور بثتة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمر أن وصول الحجاج إلى صعيد عرفات دون تسجيل أية إصابات هو مؤشر مطمئن»، متمنيا أن «تمضي الأمور بخير. وأكد أن لجان المشاعر والنقل والخدمات تضامنت وأدت عملًا جيدًا في خدمة ضيوف الرحمن.

الحجاج الليبيون في مشعر عرفات الطاهر

ونشرت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك»، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، صورًا لوقوف الحجاج الليبيين بمشعر عرفات الطاهر.

- وصول الحجاج الليبيين مخيم مشعر عرفات (صور)

- بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور وفيديو)

- «يوم التروية».. الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات

وجرى توفير حقيبة لكل حاج تحتوي على بعض الأطعمة الجافة، وجرى توفير وجبة ساخنة في يوم عرفات وحقيبة أطعمة جافة أخرى عند وصولهم إلى مشعر منى، وفق الهيئة.

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (واس)