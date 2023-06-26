بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت صباح اليوم الإثنين، يوم التروية، عملية تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

وتسلم الحجاج ليلة الأمس حقائب غذائية استعدادا للتوجه نحو مخيمات عرفة، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وسبق أن قال نائب رئيس لجنة الخدمات التموينية ببعثة الحج الليبية أحمد الفيتوري في تصريح إلى «حكومتنا» إن الخدمات التموينية للحجاج لن تقتصر على الوجبات الجافة فقط، بل ستتضمن وجبات ساخنة للمرة الأولى.

الحجاج الليبيون خلال انتقالهم إلى صعيد عرفات، 26 يونيو 2023، (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الحجاج لدى وصولهم مكان إقامتهم في صعيد عرفات، 26 يونيو 2023، (الهيئة العامة لشؤون الحج)

مكان إقامة الحجاج الليبيين في صعيد عرفات، 26 يونيو 2023، (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الحجاج الليبيون خلال انتقالهم في صعيد عرفات، 26 يونيو 2023، (الهيئة العامة لشؤون الحج)

الحجاج الليبيون لدى وصولهم مكان إقامتهم في صعيد عرفات، 26 يونيو 2023، (الهيئة العامة لشؤون الحج)