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«يوم التروية».. الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 12:16 مساء
«يوم التروية».. الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات
حجاج يطوفون حول الكعبة في المسجد الحرام، 24 يونيو 2023. (أ ف ب)
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بدأ أكثر من 1,6 مليون حاج بالتدفق من مدينة مكة المكرمة باتجاه منى اليوم الإثنين لقضاء يوم التروية، في أجواء شديدة الحر في اليوم الثاني من حج يتوقع أن يسجّل أعدادا قياسية.

وفاضت شوارع منى، التي أصبحت أكبر مدينة خيام في العالم، بآلاف الحجّاج من الجنسيّات كافّة، بعدما سمحت السعوديّة للمسلمين بأداء فريضة الحجّ هذا العام من دون أيّ قيود على عدد الحجّاج وأعمارهم.

وقال التاجر السوري محمد حجوج (59 عاما) لوكالة «فرانس برس»، وهو يغالب دموعه «أنا أؤدي فريضة الحج. لا أزال لا أصدق ذلك».

مواجهة الحرارة بشرب كميات كبيرة من المياه
وأكّد الموظف النيجيري سليم إبراهيم (39 عاما) «حتى لو كانت الحرارة أقوى سأؤدي الحج مجددا. أنها تجربة تستحق العناء»، مشيرا إلى أنه يواجه الحرارة بشرب كميات كبيرة من المياه.

ومساء الأحد، أنهى مئات الآلاف من الحجاج الطواف في المسجد الحرام بمكة، وحمل الكثير منهم مظلات ملوّنة للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة حيث تجاوزت الحرارة 44 درجة مئوية ظهرا.

وبعد ذلك، بدءوا في شق طريقهم إلى منى، حيث باتوا في الخيم البيضاء المكيفة المتراصة بدقة.

وتقع منى في واد تحيط به الجبال الصخرية، على بعد نحو سبعة كيلومترات من المسجد الحرام، وتتحول كل عام إلى مخيم واسع للحجاج.

ويتوجه المصلون غدا الثلاثاء إلى جبل عرفات حيث يمضون النهار في الصلاة والدعاء تحت أشعة الشمس، قبل أن يغادروا باتجاه مزدلفة للمبيت فيها ومنها لموقع رمي الجمرات، ثم إلى المسجد الحرام للتحلل.

ووصل أكثر من 1,62 مليون حاجّ من خارج المملكة، على ما أعلنت السلطات السعوديّة الأحد.

«أكبر موسم حج في التاريخ»
ويتجاوز هذا الرقم عدد الحجيج العام الماضي (926 ألف حاج) بفارق كبير، فيما لم تُعلن بعد أعداد الحجّاج من داخل السعودية.

وتتوقّع السلطات السعوديّة مشاركة أكثر من 2,5 مليون حاج من 160 بلدا في الحج هذا العام في «أكبر موسم حج في التاريخ»، على ما أفاد مسؤول في وزارة الحج والعمرة وكالة فرانس برس الأحد.

وذكرت قناة الإخبارية الحكومية السعودية أنّ وزارة النقل تتابع انسيابية تنقل الحجاج نحو منى عبر طائرات مسيرة، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. كذلك وفرت حافلات ذاتية القيادة تحمل كل منها 11 راكبا لتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة.

احذروا «ضربات الشمس»
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تراوح الحرارة في مكة بين 43-45 درجة نهارا خلال موسم الحج.

ومنذ العام 2017، يحل موسم الحج في أشهر أغسطس ويوليو ويونيو، الأكثر حرا في السعودية ومنطقة الخليج.

وتمنع المملكة العمل في الهواء الطلق من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصراً بدءا من 15 يونيو ولمدة ثلاثة أشهر، لكنّ غالبية المناسك في الهواء الطلق خصوصا خلال الوقوف على عرفات الثلاثاء.

من جانبها دعت وزارة الصحة الحجاج لاستخدام المظلات خلال النهار كما أعطت نصائح مختلفة «لتجنب ضربات الشمس»، من بينها دعوة المرضى وكبار السن لتجنب أداء المناسك في منتصف النهار، كما عززت السلطات السعودية الإجراءات الطبية في العاصمة المقدسة.

«أشعر أنني سأولد من جديد»
وقالت وسائل إعلام رسمية إن 4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًا أصبحت جاهزة للتعامل مع أي حالات صحية في منطقة منى، بالإضافة لنشر 190 سيارة إسعاف.

وفي ساحات المسجد الحرام، يرش الرذاذ المائي من أعمدة طويلة ومراوح ضخمة على مدار الساعة، فيما يقوم رجال أمن برش المياه على وجوه الحجاج.

وفي العام 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في أداء فريضة الحج التي تمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا.

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تنتشر سيّارات المطافئ بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المكان، إذ سبق أن تسبّبت حرائق في حوادث دامية في منى، على وجه الخصوص.

وفيما كان يبحث عن موقع سكنه في منى مساء الأحد، قال المهندس السوري فواز عبدالله (48 عاما) الذي يحج مع زوجته للمرة الأولى «أشعر بسعادة لا توصف. أشعر أنني سأولد من جديد».

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