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الهيئة العامة للحج تعلن آخر الاستعدادات لصعود الحجاج الليبيين إلى عرفة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 08:52 صباحا
الهيئة العامة للحج تعلن آخر الاستعدادات لصعود الحجاج الليبيين إلى عرفة (فيديو)
حاج ليبي لدى وصوله الأراضي المقدسة. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)
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أعلنت الهيئة العامة للحج والعمرة، اليوم الأحد، استكمال الاستعدادات لنقل الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفة يوم الإثنين المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة، عبدالله العقيلي، إن تصعيد الحجاج إلى عرفة سيبدأ غدا الإثنين (8 ذو الحجة) في 160 حافلة، تبدأ على دفعات صباحا، وتنتهي مساء اليوم نفسه. وأشار العقيلي إلى أن «لجنة المشاعر استكملت تجهيز ملصقات وتعليمات للحجاج، لمعرفة أماكن إقامتهم، والدخول والخروج والمبيت».

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وقد تقدم الناطق باسم الهيئة العامة للحج والعمرة بالتعازي لأسرتي الحاجين أمراجع يوسف الصهبي ومبروكة مسعود اللذين توفيا أمس، مؤكدا أن اللجنة لم تأل جهدا في البحث عن الحاجة المفقودة «برنية مصباح التابث»، ومشيرا إلى التعاون مع الجهات المختصة بالعثور على التائهين، للبحث عنها.

الأوضاع الصحية للحجاج الليبيين
وبشأن الأوضاع الصحية للحجاج، أوضح الناطق باسم الهيئة أن العيادات الداخلية في الفنادق تستقبل يوميا بين 500 و600 حالة إصابة بالضغط والسكري والبرد، لافتا إلى تسجيل حالة ولادة واحدة، و16 عملية غسل كلى.

على صعيد متصل، عقدت اللجنة العليا في بعثة الحج الليبية اجتماعا برؤساء لجان ومنسقي التنسيقيات ومشرفي مجموعات الحجاج الليبيين، لتأكيد جملة من الملاحظات المهمة في مشعري عرفة ومنى.

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