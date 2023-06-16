«مكافحة الأمراض» يدعو الحجاج إلى شرب المياه بانتظام لتجنب الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط

وجه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، نصيحة إلى الحجاج خلال تأدية المناسك، والتي تتطلب جهداً بدنياً كبيراً، خصوصاً في ظل درجات الحرارة العالية.

قال في البيان: «الأمر يزيد من احتمالية الجفاف والتعرض للإجهاد الحراري، ولذا يجب شرب الماء بكميات كافية وبانتظام»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأضاف المركز إنه يجب الحرص على شرب المياه قبل وخلال بذل جهد بدني كبير، وتجنب تناول المشروبات الغازية والغنية بالسكريات، التي تزيد من فقدان سوائل الجسم.