اكتمال وصول الحجاج الليبيين إلى مكة المكرمة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الهئة العامة لشؤون الحج والعمرة، مساء اليوم الخميس، اكتمال وصول نحو سبعة آلاف و800 حاجًا وحاجة من ليبيا إلى مكة المكرمة حيث بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وجرى نقل الحجاج الليبيين عبر 35 رحلة جوية، بدأت أولاها يوم 9 يونيو الجاري، واستمرت بمعدل ثلاث و أربع رحلات يوميًا، وكان آخر رحلات الوصول أمس الأربعاء 21 يونيو من مطار معيتيقة، وفق ما أعلنت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وعلى مدى أسبوعين نقلت شركتا الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، الحجاج إلى الأراضي المقدسة من ستة مطارات جرى اعتمادها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لتخفيف العبء على المواطنين، وهي: معيتيقة، ومصراتة، وبنينا، والأبرق، وطبرق، وسبها، لنقل 7800 حاج ليبي هذا العام.

مخيم الليبيين في مكان حيوي بمنى

وقبل يومين، نشرت الهيئة مقطعًا مصورًا أظهر استعدادات لجنة المشاعر في بعثة الحج الليبية لاستقبال الحجاج في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يقع مكان مخيم الحجاج الليبيين على مسافة عشر دقائق مشيًا على الأقدام من جسر الجمرات، وهو من أقرب المخيمات إلى جسر الجمرات.

وصول رحلة فوج طرابلس القادمة من مطار معيتيقة إلى فندق الإقامة في مكة المكرمة، الأربعاء 21 يونيو 2023. (هيئة الحج والعمرة)

وصول رحلة فوج طرابلس القادمة من مطار معيتيقة إلى فندق الإقامة في مكة المكرمة، الأربعاء 21 يونيو 2023. (هيئة الحج والعمرة)

وصول رحلة فوج طرابلس القادمة من مطار معيتيقة إلى فندق الإقامة في مكة المكرمة، الأربعاء 21 يونيو 2023. (هيئة الحج والعمرة)