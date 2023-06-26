وصول الحجاج الليبيين إلى مخيم مشعر عرفات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اكتمل مساء اليوم الإثنين، وصول الحجاج الليبيين إلى مخيم مشعر عرفات الطاهر، وذلك استعداداً ليوم الوقوف بعرفة، غدًا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

ونشرت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا لتوافد ووصول الحجاج الليبيين إلى مخيم مشعر عرفات الطاهر. وقال الناطق باسم الهيئة إن رحلات تفويج الحجاج الليبين بدأت اليوم من مكة المكرمة إلى عرفات، بما يتجاوز 160 رحلة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى اكتمال وصول كل الحجاج.

- بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى صعيد عرفات (صور وفيديو)

- «يوم التروية».. الحجاج يتدفقون على منى عشية الوقوف على عرفات

- الهيئة العامة للحج تعلن آخر الاستعدادات لصعود الحجاج الليبيين إلى عرفة (فيديو)

وأشار الناطق باسم الهيئة إلى أن بعثة الحج الليبية نظمت رحلات خاصة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى غسيل الكلى، حيث جرى نقلهم إلى مشعر عرفات عبر سيارات إسعاف مجهزة وسط اهتمام ورعاية طبية خاصة بهم.

وأكد الناطق باسم الهيئة أن الحجاج الليبيين وصلوا إلى مخيمات مجهزة ومكيفة بالكامل، مع توفير حقيبة لكل حاج تحتوي على بعض الأطعمة الجافة لهذا اليوم وسيجري توفير وجبة ساخنة في يوم عرفات وحقيبة أطعمة جافة أخرى عند وصولهم إلى مشعر منى.

وصول الحجاج الليبيين إلى مخيم مشعر عرفات، الإثنين 26 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

وصول الحجاج الليبيين إلى مخيم مشعر عرفات، الإثنين 26 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)