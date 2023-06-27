بالصور.. الحجاج الليبيون على صعيد عرفات

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الحجاج الليبيون الوقوف على جبل عرفات قرب مكة المكرمة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في ركن الحج الأكبر.

جاء ذلك بعد أن اكتمل مساء أمس، وصول الحجاج الليبيين إلى مخيم مشعر عرفات الطاهر، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة. ونشرت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا لوقوف الحجاج الليبيين بمشعر عرفات الطاهر.

حقيبة أطعمة جافة لكل حاج ليبي

وجرى توفير حقيبة لكل حاج تحتوي على بعض الأطعمة الجافة، وجرى توفير وجبة ساخنة في يوم عرفات وحقيبة أطعمة جافة أخرى عند وصولهم إلى مشعر منى، وفق الهيئة.

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ونظمت بعثة الحج الليبية رحلات خاصة للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى غسيل الكلى، حيث جرى نقلهم إلى مشعر عرفات عبر سيارات إسعاف مجهزة وسط اهتمام ورعاية طبية خاصة بهم، حسب الهيئة.

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)

حجاج على صعيد عرفات، 27 يونيو 2023. (الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة)