هيئة الحج: 12 حالة وفاة بين الحجاج الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهئية العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة إلى 12 حالة وفاة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لحجاج بعد أداء المناسك، بحسب ما أعلنته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت الهيئة عن رئيس لجنة الرعاية الميدانية شرف الدين النجار، أنه جرى تسجيل ثلاث حالات وفاة بين الحجاج الليبيين خلال اليومين الماضيين في مكة المكرمة وهم: الحاج مصطفي أحمد محمد حاج صالح من المنطقة الجنوبية، والحاج حسن مفتاح مصباح بن عائشة من المنطقة الوسطى، والحاج سالم عبدالله البلعزي من منطقة ضواحي بنغازي، منوهة إلى أنهم توفوا «بمكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج».

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وأكدت الهية أن لجنة الرعاية الميدانية تكفلت بإنهاء إجراءات تغسيل الحجاج المتوفين والصلاة عليهم بالحرم المكي ودفنهم بمقبرة الشرائع بمكة المكرمة، لافتة إلى «أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى هذه الساعة هو 12 حالة وفاة».