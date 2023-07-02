هيئة الحج: 9 وفيات من حجاج البعثة الرسمية واستمرار البحث عن الحاجة برنية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، عبدالله العقيلي، إن إجمالي حالات الوفاة في بعثة الحج الليبية بلغ 9 وفيات، منوهًا بوجود حالات وفاة أخرى لحجاج آخرين جاءوا عن طريق شركات خاصة، دون تحديد عددهم.

وأكد العقيلي، في مؤتمر صحفي نقلته منصة «حكومتنا» اليوم الأحد، استمرار البحث عن الحاجة برنية مصباح الثابت المفقودة منذ أسابيع في مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الهيئة على تواصل مع السلطات السعودية في عمليات البحث عنها.

أسباب الوفاة في صفوف الحجاج الليبيين

وأوضح العقيلي، أن أسباب الوفاة في صفوف الحجاج الليبيين، تعود إلى ارتفاع درجات الحرارة وتعرضهم لضربات شمس، بالإضافة إلى مضاعفات ناتجة عن عمليات جراحية كبرى، وجلطات مفاجئة.

- «حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)

- العقيلي: 3 أسباب وراء وفيات الحجاج الليبيين.. وإجراء مروري فاقم معاناة كبار السن (فيديو)

- العثور على حاج ليبي بعد فقدانه بمِنى

وأضاف العقيلي، أن البعثة الليبية واجهت عراقيل خارجة عن سيطرتها نتيجة إجراءات مرورية نفذتها السلطات السعودية، منها منع دخول الحافلات من مزدلفة إلى مخيمات منى، وإنزال الحجاج على مسافة بعيدة من مخيمات منى، ما ترتب عليه تكبيد العجزة وكبار السن مشقة السير لمسافات طويلة وضياع بعض الحالات، وتأخر وصول آخرين.