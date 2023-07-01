العثور على حاج ليبي بعد فقدانه بمِنى

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم السبت، العثور على حاج ليبي بعد فقدانه عقب التصعيد إلى مشاعر مِنى.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن لجنة الرعاية المدنية وصلت فندق «أنجم» بالحاج علي هواد من فرع المنطقة الجنوبية براك الشاطئ والذي فُقد الاتصال به في مشاعر مِنى.

بالصور: عودة الحجاج الليبيين إلى الفنادق بعد رمي الجمرات

3 رحلات يوميا.. إعلان موعد عودة الحجاج الليبيين إلى البلاد

هيئة شؤون الحج: أغلب الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات في أيام التشريق

بالصور.. الحجاج الليبيون المتعجلون يصلون أماكن إقامتهم بمكة المكرمة

إعلان موعد عودة الحجاج إلى ليبيا

وأعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، السبت، انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج الليبيين إلى ليبيا يوم السبت المقبل، بواقع ثلاث رحلات يوميًّا.

وأشارت الهيئة، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى بدء تفويج الحجاج إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت الهيئة أن غالبية الحجاج الليبيين انتهوا من رمي الجمرات خلال أيام التشريق بين المتعجّل والمتأخّر. وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (يوم النحر)، والتي توافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.