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وصول أولى رحلات الحجاج العائدين إلى مطار معيتيقة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 08:40 مساء
وصول أولى رحلات الحجاج العائدين إلى مطار معيتيقة (صور)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

وصلت إلى مطار معيتيقة، اليوم السبت، أولى أفواج الحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت منصة «حكومتنا» الرسمية في بيان مقتضب، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، كان في استقبال الحجاج العائدين في المطار.

هيئة الحج: 12 حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
بدء تفويج الحجاج الليبيين إلى المدينة المنورة
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية بدء إعادة الحجاج الليبيين السبت، مشيرة إلى عقد اجتماع بين مسؤوليها ومسؤولي الخطوط الليبية بالخصوص.

وسجلت 22 حالة وفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة، على ما أعلنت، أمس الجمعة، الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.

الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
الدبيبة يستقبل أول فوج للحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة، 8 يوليو 2023. (حكومتنا)
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