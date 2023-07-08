العثور على 2 كيلو جرام من مادة يشتبه بكونها «كوكايين» في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، العثور على 2 كيلو جرام من مادة يشتبه بأنها مخدر «الكوكايين» داخل البحر مقابل شاطئ تاجوراء.

وسلمت الإدارة العامة لأمن السواحل الكمية المادة المشبوهة إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت

ضبط 3 كيلو غرام «كوكايين» بحوزة وافدين منها كمية بمعدة أحدهم

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف بتكثيف عمل الدوريات الساحلية لمكافحة التهريب وتأمين السواحل.

خلال العثور على مادة تشبه الكوكايين داخل البحر في تاجوراء، 8 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)