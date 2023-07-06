العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، العثور على 44 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بشواطئ سرت، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية استلموا كمية من مخدر الهيروين تقدر بـ44 كيلو جرام عثرت عليها الدوريات الساحلية التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل بشواطئ مدينة سرت».

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وأكدت وزارة الداخلية «جلب الكمية المضبوطة بعد استلامها من الإدارة العامة لأمن السواحل واللجنة المشتركة رأس لانوف ومديرية أمن سرت، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالها».

وأمس الأربعاء، أعلنت العثور على أكثر من 14 كيلو غراما من مخدر «الكوكايين» على بعد 50 كلم غرب مدينة سرت، وذلك من قِبل الدوريات الساحلية التابعة للإدارة خلال عمليات تأمين الشواطئ والمصائف.

كمية الكوكايين التي عثر عليها من قبل الدوريات الأمنية على شواطئ سرت. (وزارة الداخلية)

كمية الكوكايين التي عثر عليها من قبل الدوريات الأمنية على شواطئ سرت. (وزارة الداخلية)