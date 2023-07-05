  • Alwasat News
Atwasat

العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 08:02 مساء
العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
alwasat radio

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن العثور على أكثر من 14 كيلو غرام من مخدر «الكوكايين» غرب مدينة سرت، وذلك من قبل الدوريات الساحلية التابعة للغدارة خلال عمليات تأمين الشواطئ والمصائف.

وقالت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «من خلال الدوريات الساحلية التابعة لفرع الإدارة بسرت. جرى العثور على كمية يشتبه في أنها من مادة كوكايين على بعد 50 كليو مترا غرب مدينة سرت».

- ضبط تشكيل عصابي يجلب «الكوكايين» إلى ليبيا

وأضافت الإدارة العامة لأمن السواحل «فتح محضر بالواقعة وجمع الاستدلالات بحضور رئيس الفرع العقيد عبدالحفيظ مسعود بالفرع وتبين أنها تزن حوالي 14.194 كيلو جرام»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج بـ«دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط (WTV) مباراة أبوسليم والاتحاد في دور سداسي التتويج ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج بـ«دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس والهلال في سداسي التتويج ...
رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا أميركا 2024

رسميا.. أنشيلوتي ينهي علاقته بريال مدريد ويتسلم تدريب البرازيل بداية من كوبا ...
حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»

حكام أجانب من صربيا وبيلاروسيا والبرتغال في الجولة الثالثة من «دورينا» عبر «Wtv»
اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري

اكتشاف كنز بقيمة 500 ألف يورو داخل حوت نافق على شواطئ جزر الكناري
«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية الأميركية

«وول ستريت جورنال»: واشنطن تتجه لتقييد وصول بكين إلى خدمات الحوسبة السحابية ...
استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»

استديو تحليلي سداسي عبر «Wtv» قبل الجولة الثالثة من دوري التتويج «دورينا»
الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور

الزنجبيل وزيت اللوز للتخلص من البثور
تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط

تغريم السكك الحديد الفرنسية في قضية دهس قط
الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)

الحكومات الليبية (1949- 1969) (9)
روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا: ما من سبب يدعو لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي

احتجز بغرفة صفيح.. إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في بنغازي
بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل

بدء رحلات إعادة الحجاج السبت المقبل
الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو

الأهلي السعودي يعلن ضم البرازيلي فيرمينو
كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين

كاريكاتير خيري - عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين
إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور

إيطاليا تستذكر معركة «مصنع المعكرونة» بمعرض صور
نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار

نيمار يتحدى البيئة بمخالفات جسيمة في البرازيل تنتهي بتغريمه 3.3 مليون دولار
انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل

انتعاش خزانة ميلان من بيع «تونالي» يدفعه للتفكير في «موراتا» الموسم المقبل
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عطاف: الجزائر تساند تنظيم انتخابات تستجيب لتطلعات الشعب الليبي
عطاف: الجزائر تساند تنظيم انتخابات تستجيب لتطلعات الشعب الليبي
ضبط مروِّج للمخدرات بحوزته قنبلة يدوية في بنغازي
ضبط مروِّج للمخدرات بحوزته قنبلة يدوية في بنغازي
مترشحون للانتخابات الرئاسية يطرحون على اللافي ملاحظات لمعالجة الانسداد السياسي
مترشحون للانتخابات الرئاسية يطرحون على اللافي ملاحظات لمعالجة ...
إنقاذ 70 مهاجرا أفريقيا في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس
إنقاذ 70 مهاجرا أفريقيا في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس
العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت
العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ويطرح تساؤلات
خبير يكشف سبب تأخر طائرة الخطوط الليبية 72 ساعة بمطار جدة.. ......
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
المزيد
تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير وبن قدراة
تشكيل «لجنة مالية عليا» على طاولة المنفي والدبيبة والكبير ......
لإنتاج مليوني برميل و16 جيجا وات.. اعتماد الخطتين الثلاثيتين لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء
لإنتاج مليوني برميل و16 جيجا وات.. اعتماد الخطتين الثلاثيتين......
الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات بلدية درنة
الإعلان عن قوائم المرشحين لانتخابات بلدية درنة...
العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت
العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت...
إنقاذ 70 مهاجرا أفريقيا في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس
إنقاذ 70 مهاجرا أفريقيا في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس...
المزيد