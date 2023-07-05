العثور على أكثر من 14 كيلوغرام من مخدر «الكوكايين» غرب سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن العثور على أكثر من 14 كيلو غرام من مخدر «الكوكايين» غرب مدينة سرت، وذلك من قبل الدوريات الساحلية التابعة للغدارة خلال عمليات تأمين الشواطئ والمصائف.

وقالت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «من خلال الدوريات الساحلية التابعة لفرع الإدارة بسرت. جرى العثور على كمية يشتبه في أنها من مادة كوكايين على بعد 50 كليو مترا غرب مدينة سرت».

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وأضافت الإدارة العامة لأمن السواحل «فتح محضر بالواقعة وجمع الاستدلالات بحضور رئيس الفرع العقيد عبدالحفيظ مسعود بالفرع وتبين أنها تزن حوالي 14.194 كيلو جرام»، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كمية «الكوكايين» المضبوطة بمقر فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في سرت. (الإدارة العامة لأمن السواحل)