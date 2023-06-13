ضبط تشكيل عصابي يجلب «الكوكايين» إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، ضبط تشكيل عصابي تورط في جلب كميات من مخدر «الكوكايين» إلى ليبيا، وترويجها.

قد وردت معلومات إلى الجهاز عن نشاط التشكيل، الذي يضم ثلاثة أشخاص يقودهم آخر من الخارج البلاد، فأُعد كمين لهم بعد إيهامهم بشراء كمية من المخدر، وضبطوا متلبسين، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس

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وأشار البيان إلى اتخاذ رجال الأمن الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، قبل إحالتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.