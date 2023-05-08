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ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 05:44 مساء
ضبط شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين في طرابلس
المقبوض عليهما بتهمة ترويج مخدر الكوكايين في طرابلس. (وزارة الداخلية)
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تمكنت قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهما 600 غرام من مخدر الكوكايين وذلك خلال كمين محكمة ومطاردة بالطريق السريع في طرابلس.

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط المتهمين، وأوضحت عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الإثنين أن معلومات وردت إلى قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن شخص ليبي يدعى «ع.ك» يقيم في تونس ويقوم بترويج مخدرات الكوكايين على نطاق واسع.

كمين أمني لضبط مروجي الكوكايين
وقالت الوزارة إن أعضاء قوة المهام الخاصة بجهاز مكافحة المخدرات أعدوا كميناً محكماً من خلال مصادرهم الخاصة لشراء 35 قطعة مما يُعرف شعبيًا باسم «بلحة» بمبلغ مالي قدره 30 ألف دينار، أسفر عن ضبط شخص يدعى «م.ع.أ» معاون المتهم الرئيسي في القضية.

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وأضافت الوزارة أن المقبوض عليه اتصل بالمتهم الرئيسي ليخبره باستلام المبلغ، فأعطاه الأخير رقم هاتف شخص ثالث يدعى «م.ش.ب» جرى التواصل معه لاستلام مادة «الكوكايين» بطريق 11 يوليو.

القبض على المتهم الثاني
وبينت الوزارة أنه عند التسليم والاستلام قام الشخص الثالث بمقاومة أعضاء التحري ولاذ بالفرار على متن مركبته نوع «هونداي» مسرعاً نحو طريق السريع، وعند ملاحقته قامت مركبة أخرى نوع «تويوتا تندرا» ذهبية اللون كانت بمرافقته بالرماية على أعضاء التحري ولاذت بالفرار، كما قام المدعو «م.ش.ب» بالاصطدام بحوالي ستّ سيارات للمواطنين بطريق السريع من الخلف لغرض فتح الطريق له الأمر الذي أدى إلى انقلاب سيارته وضبطه ونقل المركبة إلى مقر القوة.

وأكدت وزارة الداخلية العثور على قطتعين من مخدر الكاوكايين تزن الواحدة منها 14 غرام داخل تابلوه السيارة التي كان يستقلها «م.ش.ب» عند القبض عليه، منوهة بأن «الكمية المضبوطة تقارب حوالي 600 غرام».

كما أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المقبوض عليهما إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المقبوض عليهما بتهمة ترويج مخدر الكوكايين في طرابلس. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المقبوض عليهما بتهمة ترويج مخدر الكوكايين في طرابلس. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المقبوض عليهما بتهمة ترويج مخدر الكوكايين في طرابلس. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المقبوض عليهما بتهمة ترويج مخدر الكوكايين في طرابلس. (وزارة الداخلية)
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