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ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 10:06 مساء
ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على شاطئ البحر شرق مصراتة
عينة من كمية الكوكايين التي عثر عليها على شاطئ البحر بمنطقة تبعد 70 كلم شرق مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
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عثرت دوريات تابعة لقوة العمليات المشتركة على أكثر من 50 كيلوغراما من مخدر «الكوكايين» عالي النقاء، على شاطئ البحر بمنطقة تبعد 70 كيلومترا شرق مدينة مصراتة.

وقالت قوة العمليات المشتركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، مساء اليوم الأربعاء، إنها سيرت دوريات روتينية لتمشيط الطرق والأودية التي تستخدمها عصابات تهريب الممنوعات والهجرة غير الشرعية، وعثرت على «عدد من العبوات التي تحمل بداخلها مسحوقا أبيض اللون يشتبه في كونه مادة مخدرة ومغلفة بإحكام بعدة طبقات من المواد البلاستيكية، كانت ملقاة على شاطئ البحر في منطقة تبعد أكثر من 70 كيلومترا شرق مدينة مصراتة».

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وأكدت قوة العمليات المشتركة «ضبط الكمية على الفور وإحالتها مباشرةً إلى نيابة المخدرات والمؤثرات العقلية- شرق مصراتة، والتي بدورها باشرت بإتمام الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، حيث تبين أن المضبوطات تحمل بداخلها أكثر من 50 كيلوغراما من مسحوق الكوكايين المخدر عالى النقاء».

أكبر كمية مضبوطة من مخدر الكوكايين
وأشارت قوة العمليات المشتركة إلى أن «هذه الكمية تعتبر أكبر كمية تم ضبطها حتى الآن من مخدر الكوكايين»، منوهة إلى استمرارها في تسيير دورياتها وبشكل مُنتظم في مختلف المدن والمناطق الليبية، لمراقبة جميع الطرق التي تستخدم في أعمال التهريب بكل صورها وأنواعها بمساندة جوية من جهاز الطيران الإلكتروني- مركز مصراتة وبالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

عينة من كمية الكوكايين التي عثر عليها على شاطئ البحر بمنطقة تبعد 70 كلم شرق مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
عينة من كمية الكوكايين التي عثر عليها على شاطئ البحر بمنطقة تبعد 70 كلم شرق مصراتة. (قوة العمليات المشتركة)
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