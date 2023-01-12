ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من 4 كلغ من مخدر الكوكايين والحشيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن ضبط وافد بحوزته مواد متفجرات وأكثر من أربعة كيلوغرامات من مخدري الكوكايين والحشيش، من قبل أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهم «يقوم بالاتجار في الكوكايين»، مؤكدة ضبطه داخل منزله بعد أخذ الإذن من النيابة العامة.

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وأضافت الوزارة أنه «بتفتيش المنزل عثر بداخله على مخدر الكوكايين تزن (1.150) كيلو غرام وكذلك تم ضبط مخدر الحشيش تقدر بحوالي ثلاثة كيلوغرامات، وكذلك العثور على مواد متفجرة».

وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لمادة الكوكايين بحوالي خمسة ملايين دينار، مؤكدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

المتهم بعد القبض عليه من قبل جهاز مكافحة المخدرات في بنغازي. (وزارة الداخلية)