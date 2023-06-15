ضبط 3 كيلوغرام «كوكايين» بحوزة وافدين منها كمية بمعدة أحدهم

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء مكتب تحريات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط ثلاثة كيلو غرامات من مخدر الكوكايين بحوزة تشكيل عصابي من الوافدين، من بينها نحو نصف كيلو غرام داخل معدة أحد أفراد التشكيل العصابي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن التشكيل العصابي «مكون من ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية يمتهنون جلب المواد المخدرة نوع كوكايين من دولة نيجيريا»، مؤكدة «ضبطهم وبحوزتهم ما يقارب ثلاثة كيلو غرامات من مخدر الكوكايين».

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وذكرت وزارة الداخلية «أن أحد أفراد هذا التشكيل جرى ضبطه وبداخل معدته كمية تقدر بنصف كيلو جرام من الكمية المضبوطة من مخدر الكوكايين الخام»، وجرى إبلاغ النيابة العامة وأخذ الإذن لإجراء عملية جراحية لاستخراج هذه المواد من معدته.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

كمية مخدر الكوكايين التي عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي من الوافدين. (وزارة الداخلية)

كمية مخدر الكوكايين التي عثر عليها بحوزة تشكيل عصابي من الوافدين. (وزارة الداخلية)